Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи»
09:36
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на призыв другого российского бойца Магомеда Исмаилова помочь футбольному клубу «Анжи».
«Я рядом, вацаки. Но скажи мне, ты где и футбол где», — написал Нурмагомедов в сториз Instagram.
Напомним, что из-за серьезных долгов клуб, ранее выступавший в РПЛ, с 2019 года играет в ПФЛ. Костяк команды составляют местные игроки в возрасте 20-21 года.
«Анжи»
Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи».
— бронзовый призер чемпионата России-2012/13, финалист Кубка России-2000/01 и 2012/2013.
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