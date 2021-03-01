Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на призыв другого российского бойца Магомеда Исмаилова помочь футбольному клубу «Анжи».

«Я рядом, вацаки. Но скажи мне, ты где и футбол где», — написал Нурмагомедов в сториз Instagram.

Напомним, что из-за серьезных долгов клуб, ранее выступавший в РПЛ, с 2019 года играет в ПФЛ. Костяк команды составляют местные игроки в возрасте 20-21 года.

«Анжи»

Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи».

— бронзовый призер чемпионата России-2012/13, финалист Кубка России-2000/01 и 2012/2013.