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Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи»

09:36
Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи».
Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи».

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на призыв другого российского бойца Магомеда Исмаилова помочь футбольному клубу «Анжи».

«Я рядом, вацаки. Но скажи мне, ты где и футбол где», — написал Нурмагомедов в сториз Instagram.

Напомним, что из-за серьезных долгов клуб, ранее выступавший в РПЛ, с 2019 года играет в ПФЛ. Костяк команды составляют местные игроки в возрасте 20-21 года.

«Анжи»

Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи».
Нурмагомедов ответил Исмаилову по поводу помощи «Анжи».

 — бронзовый призер чемпионата России-2012/13, финалист Кубка России-2000/01 и 2012/2013.

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