Актер Деревянко рассказал о шоке после поражения Федора Емельяненко в бою с Бейдером

Известный актер Павел Деревянко в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с бойцом ММА Федором Емельяненко и вспомнил неудачный поединок против Райана Бейдера.

— Вы говорили, что Федор Емельяненко — ваш друг.

— Мой большой и знаменитый товарищ. Настоящий русский богатырь. Чистый и ровный. В самом хорошем смысле слова. Достоин самого большого уважения.

— Как вы с ним познакомились?

— Через моего друга Никиту Лушникова. Он занимается восстановлением людей после алкогольной и наркотической зависимости. У него много друзей среди спортсменов, включая Федора. Вот так и познакомились. Федор меня тоже знал, смотрел «Махно», «Неваляшку».

Три года назад мы вместе были в одной команде, когда Федор готовился к бою с Райаном Бейдером. Мы мини-группой жили в Лос-Анджелесе в одном отеле. Нас было четыре человека. Он тренировался, а мы были рядом, создавали атмосферу. Я был приглашен как раз за этим, разряжать обстановку.

— Тот бой он проиграл нокаутом в первом раунде.

— На 27-й секунде.

— Все знают, что происходит в командах после побед. Что бывает после поражений?

— Это был, конечно, шок. Я вел прямой эфир в Инстаграме. Мы долго сидели в ожидании главного боя, часа четыре. Выходит Федор, выходит Бейдер. 27-я секунда — дыж, бых, и все. Сразу выключил телефон. Мы не могли поверить в происходящее. Все были в полнейшей уверенности, что Федор победит. Приехал десант поддержки из Москвы и из других мест, прилетели также большие друзья Феди, братья Запашные. Привезли всем спортивные костюмы с нашивками Fedor's team. И тут такой шок. Но все проходит. А Федор сказал: «Значит, так было угодно Богу».

(Владимир Иванов)

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