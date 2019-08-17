Нурмагомедов намекнул, что его бой с Порье покажет Первый канал

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в Instagram. 30-летний спортсмен рассказал о том, что Первый канал собирается показать поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Бой состоится 7 сентября.

«Приезжал Первый канал, сняли репортаж, вроде собираются показать мой бой в прямом эфире на первом канале. А как вы думаете, должны ли они показать турнир UFC 242 на первом канале?» — подписал фото Хабиб.

На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.