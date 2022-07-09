Ванзант подерется на голых кулаках с Сигала на турнире Bare Knuckle в Лондоне

Бывшая представительница женского наилегчайшего веса UFC Пейдж Ванзант встретится с Чарисой Сигала на турнире лиги кулачных боев Bare Knuckle FC 27, который пройдет 20 августа в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба кулачной лиги в соцсетях.

Ванзант в июле 2021 года на турнире Bare Knuckle FC 19 провела бой с Рейчел Остович, уступив сопернице единогласным решением судей.

В кулачной лиге Bare Knuckle FC Ванзант потерпела два поражения, не одержав ни одной победы.

На счету 38-летней Сигала 1 победа, 2 поражения и 1 ничья.