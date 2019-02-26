Новый жесткий пост Хабиба о спектакле. Первый был удален

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме вновь призвал запретить постановку в Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, спектакль противоречит чести и достоинству народа республики.
Спектакль "Охота на мужчин" – комедия, главная героиня которой скучает без внимания мужа и начинает строить отношения с молодым интеллигентом. Возрастное ограничение – 16 лет.
Боец уже высказывался на своей странице днем ранее, однако его пост был удален. В новом сообщении Нурмагомедов обратился к правительству Дагестана с просьбой принять меры.
– Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль "Охотой на Мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас, или Вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь.
Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите,чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел.
Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И, кто, вообще,за эту порнографию ответит?
Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и ,чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время, – написал Нурмагомедов.
Нурмагомедов уже не в первый раз выступает против недостойных, по его мнению, мероприятий в Дагестане. Осенью у бойца возник конфликт с рэпером Егором Кридом и с командой Black Star, которую возглавляет Тимати. Концерт Крида в Махачкале был отменен местным МВД из-за жалоб активистов. Хабиб поддержал это решение, Крид и Тимати его раскритиковали. Началась перепалка, в пылу которой боец высказался довольно агрессивно.
Всем Салам Аллейкум. Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль * Охотой на Мужчин * Это ведь прямое оскорбление нас, или Вы думаете ,что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите,чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И ,кто ,вообще,за эту порнографию ответит? Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и ,чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время. #ДагестанПроснись
Хабиб снова требует запрета в Дагестане. На этот раз – спектакля