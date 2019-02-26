Новый жесткий пост Хабиба о спектакле. Первый был удален

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов​ в своем Инстаграме вновь призвал запретить постановку в Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, спектакль противоречит чести и достоинству народа республики.

Спектакль "Охота на мужчин" – комедия, главная героиня которой скучает без внимания мужа и начинает строить отношения с молодым интеллигентом. Возрастное ограничение – 16 лет.

Боец уже высказывался на своей странице днем ранее, однако его пост был удален. В новом сообщении Нурмагомедов обратился к правительству Дагестана с просьбой принять меры.

– Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль "Охотой на Мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас, или Вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь.

Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите,чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел.

Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И, кто, вообще,за эту порнографию ответит?

Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и ,чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время, – написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов уже не в первый раз выступает против недостойных, по его мнению, мероприятий в Дагестане. Осенью у бойца возник конфликт с рэпером Егором Кридом и с командой Black Star, которую возглавляет Тимати. Концерт Крида в Махачкале был отменен местным МВД из-за жалоб активистов. Хабиб поддержал это решение, Крид и Тимати его раскритиковали. Началась перепалка, в пылу которой боец высказался довольно агрессивно.

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