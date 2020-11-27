Новый уровень фрик-шоу. Девушка нокаутировала в бою 240-килограммового мужчину

На Youtube-канале лиги поп-ММА «Наше дело» в четверг была выложена запись боя между бойцом Дариной Маздюк (4-1 в ММА) и блогером Григорием Чистяковым. Вес 28-летней Маздюк — 62 кг, а 29-летнего Чистякова (он же — Гриша Полное ТВ) — 240 кг.

Бой Дарины Маздюк и Григория Чистякова.

В начале поединка Чистяков пошел вперед и прижал Маздюк к сетке. Ему не удалось ее перевести, после чего рефери растащил соперников из-за низкого уровня активности. Когда бой возобновился, Маздюк сбила Чистякова с ног ударом правой рукой, а затем начала добивать. 240-килограммовый боец во время добивания постучал в знак сдачи.

Бой Дарины Маздюк и Григория Чистякова.

«После этого боя я начинаю активно тренироваться, — сказал Чистяков после поединка. — Буду стараться вести более-менее здоровый образ жизни. Моим тренером будет блогер Настя Туки-Тук. Дарина? Так получилось. Ударила меня нормально, и я упал. Она хоть и хрупкая, но... Я ложился ей на спину, а она не падала. А дальше я не знаю что делать».