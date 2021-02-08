Новоселов: «Вес Вильданову не поможет»

Российский самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов рассказал о бое с обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым.

— Я самбист и дальше я буду выступать по самбо. Бокс — для меня новая и интересная дисциплина. Но есть предложения, и я буду пробовать себя везде, — отметил Новоселов на пресс-конференции перед боем.

— Как вы относитесь к тому, что люди не из единоборств выходят выступать?

— Ну раз выходит кто-то, значит готовился. Он выходит биться и понимает, что соперник его будет бить. Это же единоборства. В любом случае, он готовился. Например, Кокляев занимается штангой. Сила тоже многое значит. Сам люблю поднимать гири, гантели. Любой вид спорта можно переквалифицировать на борьбу, на бокс. Главное — желание.

— У вашего соперника самый большой бицепс в России, сколько у него шансов в бою с вами?

— Шанс всегда есть, но не в этом бою. Он весит порядка 200 кг, тяжелый парень, тяжело его будет уронить. Он выше и больше. Для меня это непривычно. Обычно я больше всех. Думаю, вес ему не поможет. ?