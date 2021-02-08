Дацик назвал Дижона Тайсоном на минималках и посоветовал молодежи не травить печень

Российский боец Вячеслав Дацик в преддверии боя с камерунским боксером Тайсоном Дижоном рассказал о сопернике и о том, как он восстанавливал форму после тюрьмы.

— Как расцениваю соперника? Никак, его бои не искал. Это Тайсон на минималках, — отметил Дацик на пресс-конференции. — Все знают, кто я такой. На этих темных лошадок... Все всё увидят на ринге. Постараюсь действовать в рамках правил по боксу, хотя раньше я и нарушал правила даже в боях без правил.

Я культурный человек. Занимаюсь спортом. Хочу сказать молодежи, что в тюрьме делать нечего. Занимайтесь спортом, не травите свою печень, не надо пить и курить. Занимайтесь боксом, единоборствами и другими видами спорта.

— В тюрьме приходилось применять навыки единоборств?

— Регулярно. За 13 лет все случаи не упомнишь. Даже не помню, где, с кем и как. Там статистика не ведется. Нокаутов хватало.

— А вы сколько их сделали?

— (смех в зале)

- Как набирали форму после тюрьмы?

— Освободился я с весом 153 кг, а сейчас у меня от 127 до 129 кг. Жесткая диета. Тренировки два раза в день.