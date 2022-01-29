Новоселов о драке Топора с помощником: «Таких тренеров надо гнать»

Новоселов заявил, что драка Топора с помощником может сказаться на здоровье

Самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов не исключил, что драка его оппонента Максима Топора Щербакова с тренером может серьезно сказать на здоровье спортсмена.

«Это очень ущербно для здоровья. Возможно, даже последствия какие-то будут. Это критично. Я так понимаю, ему и так плохо было, — приводит слова Новоселова РЕН ТВ. — Судя по кадрам, он стоял и так в состоянии грогги, а тут еще и тренер налетел. Мало того, что это психологическое воздействие, он еще и психологически начал воздействовать», — сказал Новоселов в беседе с РЕН ТВ.

По мнению Новоселова, тренер, проявив агрессию, пытался «свалить» вину за поражение на Топора.

«Это ошибка тренера. Он должен был объяснить ему ошибки, но не бить. Тем более это при всех произошло. Я считаю, что это огромный минус тренера, если он вообще тренер. Скорее всего, это была недоработка при подготовке, а он пытался свалить вину на самого Макса», — предположил боец.

Новоселов считает, что с такими тренерами надо расставаться в пользу более надежной команды.

«Я считаю, что таких тренеров надо поганой метлой гнать», — заключил он.

Ранее стало известно, что Макс Топор подрался со своим тренером после поражения в бою Новоселовым. Поединок состоялся в рамках «вечера бокса» на РЕН ТВ и закончился на 52-й секунде второго раунда техническим нокаутом.