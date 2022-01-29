Макс «Топор»: «Подло начал бить на глазах у моей жены»

Боксер Макс «Топор» Щербаков после драки с тренером и помощником Альбертом Кармазяном заявил, что больше не хочет иметь с ним никаких дел.

Конфликт между мужчинами произошел после поражения Топора от 48-летнего самбиста Максима Новоселова. Поединок проходил в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Бой завершился поражением Щербакова техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

«Топор» рассказал, что после поединка ему было плохо. К нему подошел один из его тренер Альберт Кармазян и обвинил в «сливе» боя.

«Это подлость со стороны Альберта, он вообще вел себя весь день странно, агрессировал на меня, вел себя вызывающе, — приводит слова Щербакова РЕН ТВ. — Я, конечно, старался от этого абстрагироваться, сосредоточиться на бое, но видите — все этим не закончилось. Мне было плохо, после сотрясения вышел. Подло, что он начал бить, когда я совсем этого не ожидал — на глазах у моих друзей, у моей жены. Настоящий мужчина — если бы хотел разобраться — отвел бы в сторону».

Он также добавил, что сейчас восстанавливает силы и добавил, что инцидент с тренером «на этом не закончится».

Ранее сообщалось, что Кармазян сломал «Топору» нос.