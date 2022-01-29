Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подвел итоги ACA 135. Турнир прошел в пятницу, 28 января.

«В Грозном завершился грандиозный вечер смешанных единоборств ACA 135. Турнир провел промоушн с мировым именем Absolute Championship Akhmat— написал Кадыров на своей странице ВКонтакте. - Я с удовольствием вместе с дорогими братьями посетил мероприятие. Компанию нам составил прославленный боксер, действующий чемпион мира, обладатель титулов WBC и IBF Артур Бетербиев.

Это был зрелищный вечер. Буквально каждый бой выдался захватывающим и бескомпромиссным. Главной интригой турнира, которую так ждали три года любители ММА, стало противостояние между представителями БК «Ахмат», моими младшими братьями — Абдул-Рахманом Дудаевым и Рустамом Керимовым.

Все понимали, что из двух одноклубников победителем в клетке будет только один. Оба бойца не уступали друг другу ни по одному параметру. В итоге триумфатора напряженного поединка пришлось объявлять судьям. Им оказался Рустам Керимов. В тяжелом бою ему удалось вырвать победу у Абдул-Рахмана Дудаева. Было трогательно его решение посвятить свою первую победу за БК «Ахмат» нашему первому президенту, герою России Ахмату-Хаджи Кадырову.

Титульный поединок между нашим Абдул-Рахманом Джанаевым и чемпионом лиги АСА в среднем весе Магомедрасулом Гасановым также стал не менее зрелищным. В 4-м раунде действующий чемпион лиги техническим нокаутом подтвердил свой титул, отстояв его у претендента на пояс.

Уверенную победу также одержал представитель БК «Ахмат» Адлан Ибрагимов. Он выиграл у бразильца Карлоса Эдуардо.

Показал очень красивый бой и Шамиль Шахбулатов. Он проявил свои лучшие бойцовские качества и вырвал победу удушающим приемом у опытного бойца Игоря Жиркова.

Расул Албасханов также выиграл у бразильского бойца Александро Прайя.

Я с удовольствием поздравляю Рустама Керимова и всех остальных победителей с заслуженными победами! Желаю им покорения новых вершин в спорте!".