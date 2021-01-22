Российский самбист и боец MMA Максим Новоселов прокомментировал приговор коллеге и другу Максиму Щербакову, осужденному после драки, в которой он заступился за девушек.

Хамовнический суд Москвы признал спортсмена и блогера виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и приговорил к двум годам колонии-поселения.

«Он даже не обратил внимания на это все. Когда произошла ситуация, он знал, что какие-то действия следственные проходят. Он просто даже не верил, что могут реальный срок дать. Он также думал, что определят какой-то штраф... Не подготовился к судебному заседанию», — отметил Новоселов в интервью РЕН ТВ.

Он выразил поддержку Щербакову и заявил, что любой порядочный мужчина поступил бы на его месте так же. Однако Новоселов полагает, что на ситуацию могло повлиять то, что Щербаков — профессиональный спортсмен. Боец выразил надежду, что его друг сможет избежать реального лишения свободы. На вердикт суда подана апелляционная жалоба.