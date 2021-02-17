Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов рассказал о настрое на бой с бывшим игроком в американский футбол, участником силового экстрима, обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым.

— А план самый простой: выйти, драться, победить, — сказал Новоселов в интервью РЕН ТВ.

— А если не...

— Не рассматриваю проигрыша. Сразу говорю. Я выхожу, чтобы побеждать. Я думаю, что Вильданов так же думает. Любой боец выходит на бой с целью победить. От этого зависит твой заработок. Есть призовые за победу. Кроме того, есть другой момент: если он победит меня, то про него будут много говорить. Это будет «хайп». Для него это взлет. В любой случае будет не 1-2 раунда, думаю, что 3 или 4. Он серьезный боец, я не уверен, что в первом раунде смогу победить.

— Если боец проигрывает, что-то меняется в его жизни?

— Происходит переосмысление, ничего не меняется. С одной стороны, это даже хорошо. Это возможность посмотреть на себя с другой стороны. Если ты поднимаешься вновь и идешь к успеху, пьедесталу, это дает тебе новые силы. На тебя по-другому смотрят. Тебе самому это интересно. Когда ты долго находиться в фаворе, все время выигрываешь, ты начинаешь верить в то, что ты непобедимый. А таких людей не бывает.

Поединок состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».