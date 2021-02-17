Новоселов заявил о готовности вернуться в нелегальные бои без правил

Российский самбист и боец смешанного стиля Максим Новоселов заявил, что готов вернуться в нелегальные бои без правил.

«Лично я не убивал, но вообще — да. Были травмы. Не было судейства. Убивали в уличных боях за деньги. Всегда всему виной финансовая составляющая. Ты любые действия выполняешь ради денег, славы. Слава, соответственно, тоже приносит тебе деньги», — рассказал боец в интервью РЕН ТВ.

По словам Новоселова, он всегда готов вернуться в нелегальные бои.

«Я живу в своем мире. Мой мир — это приключение, война. Я всегда готов вернуться. Будет предложение — всегда готов», — заявил он.

Сейчас Новоселов готовится к поединку с экс-игроком в американский футбол Денисом Вильдановым, который пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля.