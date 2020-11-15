Носов: «Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал штрафы, покупал билеты в бизнес-класс»

Бронзовый призер Олимпиады-2004, дзюдоист, бывший депутат Госдумы России и друг бойца Адама Яндиева назвал причины конфликта между Яндиевым и бойцом Сергеем Харитоновым.

— Версия конфликта здесь очень простая, — заявил Носов «СЭ». — Жили и дружили два друга, друг другу помогали. Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом. Харитонов приглашал его в Тайланд, вместе они готовились, были какие-то спонсоры, потом спонсор куда-то исчез. Они остались друзьями. Яндиев сказал, это его версия: «Ты мне очень помог, я это ценю, я тебе в жизни помогу гораздо больше». По версии Харитонова — то, что он помогал другу, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдает долг. Яндиев искал с ним встречи и просил просто извиниться. Причем сумма долга везде фигурирует абсолютно разная. Яндиев, как мужчина, не мог такого простить и просто просил извиниться.