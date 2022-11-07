Нил Магни назвал лучшего грэпплера UFC в полусреднем весе

35-летний американский боец UFC Нил Магни (27-9) сообщил, что он хочет провести бой против «лучшего грэпплера» дивизиона Гилберта Бернса (20-5).

«Мне нравиться соревноваться, — приводит слова Магни MMA Junkie. — В прошлый раз я проиграл сабмишном, и это меня сильно расстроило. Гилберт Бернс, на мой взгляд, — лучший грэпплер дивизиона. Поэтому я хочу испытать себя против другого классного грэпплера. Я чувствую, что сильно поднабрал с момента моего боя с Шавкатом, и мне хочется бросить вызов самому себе, приняв бой с Гилбертом Бернсом».

«Когда я в последний раз разговаривал с UFC, мне сказали, что у меня уже есть соперник, — ответил Бернс в Twitter. — Но если тот соскочит, то мы можем встретиться в клетке. 100 процентов этот бой состоится. А пока поздравляю тебя с отличным финишем и рекордом!»

Магни одержал уверенную победу над Дэниелом Родригесом (17-3), победив сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США. Таким образом, Магни одержал свою 20-ю победу в полусреднем весе, установив рекорд по количеству побед в истории полусреднего веса UFC.

Бернс в прошлом бою проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.