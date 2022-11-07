Поляна Виана рассказала, что Колби Ковингтон просил ее сделать в спальне

30-летняя бразильянка Поляна Виана (13-5) подтвердила, что она некоторое время встречалась с Колби Ковингтоном (17-3).

«Колби хотел, чтобы я засунула свой палец ему в за****. Я этого не хотела, и он расстроился», — написала Виана в Twitter.

Судя по всему, это было ответом на заявление Ковингтона, которое он дал в прошлом году в интервью Submission Radio.

«Было много разговоров о бое [с Эдвардсом], — говорил «Хаос». — Но я был по уши влюблен в Поляну Виану, поэтому меня было трудно понять с дивана за три недели до боя с каким-то Леоном. Каждый может включить воображение. Я не претендую на то, чтобы стать ее парнем, но как обстоят такие дела в наши дни? Почему двое взрослых просто не могут повеселиться? И мы это сделали. Я должен был работать над своим кардио в спальне. Я ее очень уважаю. Поляна — замечательная, красивая девушка».

Виана победила Джин Ю Фрей (11-8) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.