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Сегодня, 12:20

Клименко: «Исмаилов и Шлеменко готовы к бою. В ближайшие несколько дней объявим дату»

В RCC заявили, что в ближайшее время объявят дату боя Шлеменко и Исмаилова
Давид Хачатрян
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Лига RCC определилась с датой проведения поединка между Александром Шлеменко (61-14) и Магомедом Исмаиловым (17-3). Дата проведения боя будет объявлена в ближайшее время, сказано в соцсетях лиги.

«Магомед и Александр готовы к бою. Мы утрясли все детали, это будет номерной турнир RCC, большая арена, мощный файткард. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы объявим дату», — приводятся слова исполнительного директора RCC Николая Клименко в соцсетях лиги.

При этом российский журналист Игорь Лазорин в Telegram написал, что Шлеменко и Исмаилов проведут бой 3 декабря. Бой пройдет в формате пять раундов по пять минут.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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