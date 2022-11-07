Клименко: «Исмаилов и Шлеменко готовы к бою. В ближайшие несколько дней объявим дату»

В RCC заявили, что в ближайшее время объявят дату боя Шлеменко и Исмаилова

Лига RCC определилась с датой проведения поединка между Александром Шлеменко (61-14) и Магомедом Исмаиловым (17-3). Дата проведения боя будет объявлена в ближайшее время, сказано в соцсетях лиги.

«Магомед и Александр готовы к бою. Мы утрясли все детали, это будет номерной турнир RCC, большая арена, мощный файткард. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы объявим дату», — приводятся слова исполнительного директора RCC Николая Клименко в соцсетях лиги.

При этом российский журналист Игорь Лазорин в Telegram написал, что Шлеменко и Исмаилов проведут бой 3 декабря. Бой пройдет в формате пять раундов по пять минут.