Николай Алексахин примет участие в третьем Гран-При PFL

Российский боец Николай Алексахин (23-5), который 11 октября дебютирует в американской лиге PFL. Об этом заявил менеджер бойца Александр Скаредин.

«Он выступает в рейтинговом поединке, только потому что Гран-При уже идет, а до начала следующего еще много времени. Он дерется 11 октября, чтобы не простаивать, и он сто процентов будет одним из участников третьего сезона», — сказал Скаредин.

Алексахин выступает в полусредней весовой категории и занимает 45 строчку мирового рейтинга и седьмую в российском. Российский боец подходит к предстоящему поединку с серией из шести побед. (Михаил Потапов)