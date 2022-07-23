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23 июля, 23:42

Крылов: «Волкан, я знаю, ты можешь драться лучше. Давай сойдемся в Абу-Даби»

Крылов предложил провести Оздемиру провести бой в Абу-Даби
Никита Горшенин
Корреспондент
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Никита Крылов бросил вызов швейцарскому бойцу Волкану Оздемиру после победы нокаутом над Александром Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

«Я говорил тебе, что мое оружие — это ноги, но сегодня я хотел бить руками... Мне тяжело говорить, столько эмоций. Спасибо моему тренеру, он гений ММА, спасибо моей команде, моей семье, всем моим друзьям, я люблю мою жену, моего сына. Что дальше? Вы видели, что бой Волкана и Крейга был не очень... Волкан может лучше. Поэтому, Волкан, давай-ка сойдемся в Абу-Даби», — сказал Крылов.

На турнире в Лондоне 32-летний Оздемир одержал победу над шотландцем Полом Крейгом единогласным решением судей.

30-летний Крылов нокаутировал Густафссона в первом раунде. В марте в предыдущем поединке боец проиграл Крейгу удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Турнир UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 22 октября.

Никита Крылов
UFC
ММА
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