Крылов: «Волкан, я знаю, ты можешь драться лучше. Давай сойдемся в Абу-Даби»

Никита Крылов бросил вызов швейцарскому бойцу Волкану Оздемиру после победы нокаутом над Александром Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

«Я говорил тебе, что мое оружие — это ноги, но сегодня я хотел бить руками... Мне тяжело говорить, столько эмоций. Спасибо моему тренеру, он гений ММА, спасибо моей команде, моей семье, всем моим друзьям, я люблю мою жену, моего сына. Что дальше? Вы видели, что бой Волкана и Крейга был не очень... Волкан может лучше. Поэтому, Волкан, давай-ка сойдемся в Абу-Даби», — сказал Крылов.

На турнире в Лондоне 32-летний Оздемир одержал победу над шотландцем Полом Крейгом единогласным решением судей.

30-летний Крылов нокаутировал Густафссона в первом раунде. В марте в предыдущем поединке боец проиграл Крейгу удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Турнир UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 22 октября.