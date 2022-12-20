Олимпийские чемпионы борцы Угуев и Сидаков победили на третьем турнире Лиги Поддубного

Российские борцы вольного стиля Заур Угуев и Заурбек Сидаков стали победителями третьего профессионального международного турнира Лиги Поддубного, который прошел в Бишкеке.

Угуев в финальном поединке в весовой категории до 57 кг победил Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана, Сидаков в весовой категории до 74 кг одолел иранца Йонеса Эмами. Также россиянин Артур Найфонов подержал победу над Азаматом Даулетбековым из Казахстана в весовой категории до 92 кг.

В соревнованиях борцов греко-римского стиля победу среди россиян одержал Адлет Тюлюбаев (до 77 кг). В женских соревнованиях золото завоевала россиянка Алина Касабиева (до 62 кг).

27-летний Угуев является победителем Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг. Также на его счету две победы на чемпионатах мира и золото Кубка мира.

26-летний Сидаков выиграл золотую медаль Игр в Токио в весовой категории до 74 кг. Также он дважды побеждал на чемпионатах мира, а также один раз на Кубке мира.

29 марта Федерация спортивной борьбы России объявила о создании Лиги Поддубного. В прошедшем в Бишкеке турнире приняли участие спортсмены из России, Армении, Монголии, Узбекистана, Киргизии и Ирана.