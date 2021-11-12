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«Никаких проблем, малой, устроим спарринг в Ирландии»: Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна

Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна
15:19
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор принял вызов временного чемпиона в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«Никаких проблем, малой, устроим спарринг в Ирландии, — написал Макгрегор в Twitter. — Мы примем тебя и твою команду на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin. Мы разберемся с этим, малыш. Да благословит тебя Бог».

Ранее 33-летний ирландец заявил, что разбил бы защиту россиянина. Ян отреагировал на это предложением устроить поединок по правилам бокса или ММА.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1459101393005027331

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