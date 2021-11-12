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Шлеменко — о бое против Макгрегора: «Петя Ян идет по стопам Хабиба Нурмагомедова»

Шлеменко сравнил Петра Яна с Хабибом после реакции на слова Макгрегора
14:27
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на готовность россиянина Петра Яна провести бой против ирландца Конора Макгрегора.

«Это хорошая новость! Просто бомба! Пете продолжает фартить по жизни, я за него очень рад. Разные весовые категории? Это вообще не важно. Даже если Петя выйдет и проиграет, он из этого боя подчерпнет больше, чем за всю жизнь. Если хотя бы взять даже деньги — с этого боя можно столько заработать. Такой шанс — выходить против фаворита Конора. На победу Пети вряд ли кто-то будет ставить. А если ему удастся выиграть... Представьте, что будет! Петя идет по стопам Хабиба. У него появился очень большой шанс», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее, 12 ноября, 28-летний Ян заявил о готовности провести бой с Макгрегором, который до этого выразил мнение, что может разбить защиту россиянина в поединке.

30 октября Петр Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267. На счету россиянина в ММА — 16 побед и два поражения. Свой последний бой Макгрегор провел 10 июля на UFC 264. Тогда он проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.

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Артем Бухаев все материалы автора
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