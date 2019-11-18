Ник Диас бросил вызов Масвидалу

Старший из братьев, Ник Диас, заявил, что готов померяться силами с Хорхе Масвидалом, который на UFC 244 в Нью-Йорке одержал досрочную победу над Нейтом Диасом.

— Масвидал, UFC, дайте фанатам то, что они хотят увидеть — написал Диас-старший в Instagram, обращаясь к руководству организации и потенциальному сопернику.

Масвидал отреагировал на этот вызов.

— Это было бы честью. Я на сто процентов за.

Поединок между Хорхе Масвидалом и Ником Диасом должен был состояться еще весной текущего года на UFC 235 в Лас-Вегасе, однако, вскоре после сообщения о матче президент UFC Дана Уайт заявил о том, что бой отменяется, поскольку Диас к нему не готовится.