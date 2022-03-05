Абдель-Азиз отреагировал на резкие слова Макгрегора в адрес Махачева

Менеджер Абдель-Азиз считает, что у Макгрегора нет шансов в возможном бое с Махачевым

Менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал слова экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора, адресованные россиянину Исламу Махачеву.

Ранее ирландец оставил нижеследующий пост в Twitter: «Я подерусь с этим дерьмовым Макчавичем, не парьтесь. В любой день и ночь. Его удары кулаками, все это просто жалко. Увидите, когда я вернусь — таким же, как раньше. В этой игре полно дерьмовых бойцов, — написал Макгрегор.

«Сегодня ты под кокаином. Ислам Махачев заставит тебя сдастся уже в первом раунде, у тебя нет шансов», — ответил Макгрегору Абдель-Азиз в Twitter.

В настоящее время Махачев занимает 3-ю строчку в рейтинге легковесов UFC и является одним из главных претендентов на титульный бой.