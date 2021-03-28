Нганну допустил возможность проведения трилогии с Миочичем

Новый чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну не видит смысла в незамедлительной трилогии со Стипе Миочичем, но при этом допускает возможность ее проведения.

«Лично я считаю, что нет необходимости в трилогии. Он говорил, что мне не стать чемпионом пока он владеет поясом. Поэтому, вероятно, он завершит карьеру, если же нет, то я готов снова подраться с ним. Я проиграл ему в первом бою, да и к тому же он — величайший чемпион тяжелого дивизиона. Если надо, то я готов», — заявил Нганну на пресс-конференции UFC 260.

Реванш Миочич — Нганну стал главным событием шоу UFC 260, завершившегося сегодня в Лас-Вегасе. Фрэнсису удалось нокаутировать оппонента во второй пятиминутке после грамотно проведенного первого раунда.