Появилось видео боя Нганну — Миочич
10:12
Камерунец Франсис Нганну победил американца Стипе Миочича в главном бою турнира UFC 260.
Нганну нокаутировал Миочича во втором раунде поединка и отобрал у соперника пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.
На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения в ММА. У 38-летнего Миочича 20 побед и 4 поражения.
Нганну чуть не убил Миочича. Такого брутального чемпиона в UFC еще не было
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