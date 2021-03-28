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Появилось видео боя Нганну — Миочич

10:12
Франсис Нганну (слева) и Стипе Миочич. Фото Instagram
Франсис Нганну (слева) и Стипе Миочич. Фото Instagram
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Камерунец Франсис Нганну победил американца Стипе Миочича в главном бою турнира UFC 260.

Нганну нокаутировал Миочича во втором раунде поединка и отобрал у соперника пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения в ММА. У 38-летнего Миочича 20 побед и 4 поражения.

Нганну чуть не убил Миочича. Такого брутального чемпиона в UFC еще не было

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