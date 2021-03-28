Новоиспеченный чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал свое выступление в повторном поединке со Стипе Миочичем.

«Геймплан состоял в том, чтобы драться спокойно, а не спешить. Моя команда понимала, что я действую наилучшим образом, когда я спокоен», — сказал Нганну на пресс-конференции UFC 260.

«Чем длиннее путешествие, тем более ценна награда. Конечно же, я был бы рад стать чемпионом еще три года назад, но я очень доволен своим выступлением. Я не спешил, дрался сдержанно, слушался своих угловых, показал бойцовский IQ. Понимал, что впереди еще 25 минут и как только представится возможность финишировать, то я воспользуюсь ею», — подытожил он.

Нганну и Миочич встретились в главном событии UFC 260, который завершился сегодня в Лас-Вегасе. Камерунец нокаутировал оппонента левым боковым ударом во втором раунде и стал новым обладателем пояса.