Нейт Диаз: «Хочу драться в апреле-мае с Оливейрой или Порье»

Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Нейт Диаз поделился планами на ближайшее время.

«Ариэль (обращается к журналисту), позвони Дане и скажи, что я готов драться в апреле или мае. Хочу минимум два боя до конца 2021-го. Оливейра или Порье. 170 фунтов, 165, 190, 100 — сколько угодно», — сказал боец на Хельвани-Шоу.

Последний бой Диаз провел 2 ноября 2019-го, проиграв техническим нокаутом Хорхе Масвидалю.