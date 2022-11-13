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Сегодня, 11:25

Нейт Диас устроил потасовку с бывшим спарринг-партнером Конора Макгрегора на UFC 281

Давид Хачатрян
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37-летний американский боец смешанных единоборств Нейт Диас (21-13) чуть не подрался с другом Конора Макгрегора (22-6) и бойцом Bellator Диллоном Дэнисом (2-0) за пределами арены «Мэдисон-сквер-гарден», где состоялся турнир UFC 281.

Во время потасовки Диас дал пощечину стоявшему около Дэниса человеку, а после начал бросать в сторону Дэниса напитки. Успокаивать бойцов пришлось основателю Paradigm Sports Оди Аттару.
Ранее Диас устроил аналогичную потасовку с командой блогера и боксера Джейка Пола (6-0) перед поединком Пола с Андерсоном Сильвой (34-11).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V5FctvbxO6c
Нейт Диас
ММА
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