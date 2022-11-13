Нейт Диас устроил потасовку с бывшим спарринг-партнером Конора Макгрегора на UFC 281

37-летний американский боец смешанных единоборств Нейт Диас (21-13) чуть не подрался с другом Конора Макгрегора (22-6) и бойцом Bellator Диллоном Дэнисом (2-0) за пределами арены «Мэдисон-сквер-гарден», где состоялся турнир UFC 281.

Во время потасовки Диас дал пощечину стоявшему около Дэниса человеку, а после начал бросать в сторону Дэниса напитки. Успокаивать бойцов пришлось основателю Paradigm Sports Оди Аттару.

Ранее Диас устроил аналогичную потасовку с командой блогера и боксера Джейка Пола (6-0) перед поединком Пола с Андерсоном Сильвой (34-11).