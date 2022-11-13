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Дана Уайт прокомментировал потасовку Диаса и Дэниса

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал на пресс-конференции UFC потасовку между Нейтом Диасом (21-13) и Диллоном Дэнисом (2-0) после турнира UFC 281.

— Нейт Диас устроил потасовку с Диллоном Дэнисом. Он дал ему пощечину.

— Где? Здесь?

— Да. За пределами арены несколько минут назад. Вы знали, что Диас придет на турнир? Его появление могло вызвать еще больший ажиотаж к турниру. Готовились ли вы к тому, что он может устроить драку?

— По правде говоря, все билеты на турнир были распроданы. Нейт звонил вчера вечером и хотел купить шесть билетов. У нас не было шести билетов, но он получил несколько. Я говорил с ним сегодня. Все ок. Каждый раз, когда он появляется, я ожидаю услышать о чем-то подобном.

— Это вас не беспокоит?

— Нет. Теперь уже нет.

Диас дал пощечину мужчине из окружения Дэниса за пределами арены «Мэдисон-сквер-гарден». Также он бросался напитками.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V5FctvbxO6c
Дана Уайт
Нейт Диас
UFC
ММА
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