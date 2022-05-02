«Я никогда не любил ботаников». Махачев прикольнулся над Оливейрой и Гейджи
Ислам Махачев пошутил над соперниками из своего дивизиона UFC
Российский боец легкого веса UFC Ислам Махачев пошутил над соперниками из своего дивизиона.
Он выложил коллаж из фото действующего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры и первого претендента на пояс Джастина Гейджи.
При этом на снимках оба бойца запечатлены в очках.
«Я никогда не любил ботаников», — подписал Махачев снимки.
Напомним, что Оливейра (32-8-0) и Гейджи (23-3-0) подерутся в ближайшие выходные на UFC 274. На кону будет стоять титул чемпиона.
Напомним, Махачев провел в ММА 23 боя, проиграв лишь однажды бразильцу Адриану Мартинсу лакипанчем в первом раунде.
I never liked nerds pic.twitter.com/rv3OxSzGZP— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) May 1, 2022
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