Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:27

«Я никогда не любил ботаников». Махачев прикольнулся над Оливейрой и Гейджи

Ислам Махачев пошутил над соперниками из своего дивизиона UFC
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец легкого веса UFC Ислам Махачев пошутил над соперниками из своего дивизиона.

Он выложил коллаж из фото действующего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры и первого претендента на пояс Джастина Гейджи.

При этом на снимках оба бойца запечатлены в очках.

«Я никогда не любил ботаников», — подписал Махачев снимки.

Напомним, что Оливейра (32-8-0) и Гейджи (23-3-0) подерутся в ближайшие выходные на UFC 274. На кону будет стоять титул чемпиона.

Напомним, Махачев провел в ММА 23 боя, проиграв лишь однажды бразильцу Адриану Мартинсу лакипанчем в первом раунде.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
0
Читайте также
Тайная полиция 10 лет следила за Катариной Витт: секс-символ фигурного катания подозревалась в шпионаже и доносах
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдуард Вартанян подерется с Алейн Илунгой 21 мая на АСА 139
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости