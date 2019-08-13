Нэйт Диас: "Хабиб будет драться с парнем, которого я побил"

Американский боец UFC Нэйт Диас в преддверии боя с экс-чемпионом промоушена Энтони Петтисом рассказал, с кем еще хотел бы провести бой.

– Третий бой с Конором? Время покажет. Если получится. Конор и Хабиб – единственные бойцы, с кем я хочу драться. Никакой Усман мне не нужен, – цитирует Нейта ESPN. – Сейчас главный Хабиб, тогда, если он хочет побыковать, я встречусь с ним. Я уже пытался с провести с ним бой. Пусть он чемпион, но я был здесь задолго до тебя.

Ты будешь драться с парнем, которого я побил. С Дастином Порье, который сам себя травмировал? Пацан получил деньги, а на бой не вышел из-за чего-то. Нельзя отменять бой вот так.

Даже бои с Макгрегором, Петтисом или Масвидаля были бы лучше, чем против вот таких чемпионов. Я все еще один лучших. Вхожу в топ-2 или топ-3, после Джона Джонса. Хотя я и не дрался три года. Мне это и не нужно, так как все три года я тренировался больше, чем те, кто дерутся. Это стиль моей жизни, мое хобби.