Хабиб сделал заявление после поражения Мамедова от Хендерсона на Bellator 273

Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги EFC Хабиб Нурмагомедов поддержал товарища по команде Ислама Мамедова после его поражения от американца Бенсона Хендерсона.

«Просто живи, а все остальное это мелочи. Мы планируем, создаём причины, терпим и стремимся, но то, что не предписано, мы не получаем», — написал Нурмагомедова в Instagram.

Мамедов и Хендерсон встретились в со-главном событии турнира Bellator 273, который завершился в ночь на 30 января в Финиксе (США). Хендерсон одержал победу раздельным решением судей. Хабиб Нурмагомедов присутствовал в качестве одного из угловых Мамедова.