Немков победил Дэвиса на Bellator 257 и защитил чемпионский пояс
06:25
Россиянин Вадим Немков одержал победу на турнире Bellator 257 в американском Анкасвилле. В главном бою вечера он победил американца Фила Дэвиса единоглассным решением судей.
28-летний Немков теперь имеет рекорд в ММА — 14-2. Он впервые защитил чемпионский пояс лиги в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года. 36-летний Дэвис потерпел 6 поражений при 22 победах. Также один его бой признан несостоявшимся.
Напомним, Немков ранее уже дрался с Дэвисом в ноябре 2018 года. Тогда судьи раздельным решением присудили победу россиянину.
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