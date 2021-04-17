Немков победил Дэвиса на Bellator 257 и защитил чемпионский пояс

Россиянин Вадим Немков одержал победу на турнире Bellator 257 в американском Анкасвилле. В главном бою вечера он победил американца Фила Дэвиса единоглассным решением судей.

28-летний Немков теперь имеет рекорд в ММА — 14-2. Он впервые защитил чемпионский пояс лиги в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года. 36-летний Дэвис потерпел 6 поражений при 22 победах. Также один его бой признан несостоявшимся.

Напомним, Немков ранее уже дрался с Дэвисом в ноябре 2018 года. Тогда судьи раздельным решением присудили победу россиянину.