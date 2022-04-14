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Сегодня, 22:07

Немков оказался легче Андерсона перед титульным боем

Иван Шитик
Корреспондент
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В Сан-Хосе состоялась церемония официального взвешивания участников турнира Bellator 277.

Во втором по значимости событии мероприятия российский боец Вадим Немков в рамках полутяжеловесов выйдет на защиту чемпионского пояса против американца Кори Андерсона.

Как сообщает MMAJunkie, на взвешивании Немков показал вес 204,4 фунта (92,7 кг), вес Андерсона составил 205 фунтов (92,9 кг).

За карьеру Немков провел 16 боев (14 побед и два поражения). На счету Андерсона 18 побед при пяти поражениях.

Вадим Немков
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