Немков: «Андерсон пнул мою капу от безысходности»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью «СЭ» прокомментировал поступок Кори Андерсона, который в четвертом раунде боя пнул ногой капу, вылетевшую изо рта Немкова.

Поединок состоялся 19 ноября рано утром по московскому времени в Чикаго. Немков победил единогласным решением судей.

— Что произошло с твоей капой во время боя? Андерсон ее пнул.

— Не знаю, что за глюк произошел, но капа начала выпадать [изо рта]. Я не устал, ничего критичного не было. Просто начала выпадать капа. Не знаю почему. Плохо держалась. Именно в четвертом раунде. В третьем раунде один раз выпала, в четвертом — раза три, наверное. В очередной раз, когда она выпала, он ее просто пнул. Судья этого по ходу не увидел. Я судье сказал, что капу ополоснуть надо хотя бы. Судья не увидал. Я ее в рот засунул, прополоскал слюной — и пошел дальше драться.

— Как оценишь поступок Андерсона?

— Нечего об этом говорить. Плохой поступок. Знаешь, как... Он уже не знал, что делать. Потому что бой шел вообще не по его плану. Думаю, я его дезориентировал. Он планировал меня переводить, наверное. Как и в первом бою. Бороть, контролировать в партере, держать, бить. Но у него из этого ничего не получилось. А в стойке он пропускал. И когда капа стала выпадать, он из-за этого просто начал нервничать. В психологическом плане он просел, завелся, от безысходности это сделал — пнул капу.