Салихов получил денежный бонус по итогам UFC Vegas 65

Российский боец Муслим Салихов получил денежный бонус по итогам поединка против португальца Андре Фиалью.

Россиянин получил 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Такие же бонусы получили Наталья Силва, Джек Делла Маддалена и Кеннеди Нзечукву.

Поединок в полусреднем весе завершился победой Салихова техническим нокаутом в третьем раунде. На счету 38-летнего Салихова 19 побед и 3 поражения, у 28-летнего Фиалью 16 побед при 6 поражениях.