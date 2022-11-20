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Сегодня, 04:34

Салихов получил денежный бонус по итогам UFC Vegas 65

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Муслим Салихов получил денежный бонус по итогам поединка против португальца Андре Фиалью.

Россиянин получил 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Такие же бонусы получили Наталья Силва, Джек Делла Маддалена и Кеннеди Нзечукву.

Поединок в полусреднем весе завершился победой Салихова техническим нокаутом в третьем раунде. На счету 38-летнего Салихова 19 побед и 3 поражения, у 28-летнего Фиалью 16 побед при 6 поражениях.

UFC
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