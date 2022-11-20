Немков: «Федор Емельяненко сказал, что я хорошо отработал»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью «СЭ» рассказал, какую оценку его выступлению в бою с Кори Андерсоном дал его тренер — Федор Емельяненко.

Поединок состоялся 19 ноября рано утром по московскому времени в Чикаго. Немков победил единогласным решением судей.

— Что Федор сказал после боя?

— Отработал хорошо. Был косяк в третьем раунде — что отдал концовку, и из-за это раунд отдали ему [Андерсону]. Ну а так — хорошо отработал.

— 4 февраля вы будете биться в одном карде с Федором. Соперник у тебя известный — Йоэль Ромеро.

— Честно: я сейчас вообще не думаю об этом. Хочу насладиться победой — вернуться домой, к семье. Три месяца не был дома. Вообще не хочу думать о Ромеро. И я не ожидал, что мне бой поставят сразу. Тем более — уже через два с половиной месяца. Так что приеду домой, залечу травмы — и начнем готовиться.