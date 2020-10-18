«Не знаю, как считали судьи». Боец UFC заявил, что незаслуженно выиграл поединок

Шведский боец грузинского происхождения Гурам Кутателадзе после боя с поляком Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Night 180 заявил, что победу следовало отдать не ему, а его сопернику. Кутателадзе выиграл раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

«Ди Си, во-первых, я люблю тебя, — сказал он во флеш-интервью Даниэлю Кормье. — Во-вторых, это был не мой бой. Хрень какая-то была, брат. Я всегда честен перед собой. Мы с соперником оба проделали тяжелую работу, и я не забрал этот бой. Парень провел столько тейкдаунов... Не знаю, как считали судьи. Спасибо, конечно, но я не могу сказать, что я счастлив. Гамрот, ты воин, я уже сказал тебе, что ты забрал этот бой».

На счету 28-летнего Кутателадзе 12 побед и 2 поражения в ММА. У 29-летнего Гамрота 17 побед и 1 поражение. Оба дебютировали в UFC.