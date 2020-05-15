«Не могу предать борьбу». Олимпийский чемпион Гацалов отказался от контракта с UFC

Олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов отказался от контракта в UFC. В 2017 году Гацалов рассматривал возможность перехода в смешанные единоборства.

— У меня был выбор: или я занимаюсь борьбой, или я бросаю борьбу и полностью перехожу в UFC, — сказал Гацалов ТАСС. — У меня была возможность подписать контракт, но я не стал этого делать. Я не был уверен до конца, нужно ли мне это. У меня есть друзья, Даниэль Кормье или Хабиб, которые организовали бы мне хороший контракт и бои.

Но у меня не совсем лежала душа, хотя одно время я загорелся. Когда я вернулся в Россию, то все обдумал и сказал, что не могу предать борьбу.

37-летний Гацалов сменил спортивное гражданство и в настоящий момент представляет сборную Армении. Он планирует участвовать в отборе на Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на 2021 год. Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года в вольной борьбе (в весовой категории до 96 кг).