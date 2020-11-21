Не для слабонервных. Двукратная олимпийская чемпионка искромсала лицо соперницы в бою

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон победила техническим нокаутом Кортни Кинг на турнире Invicta 43.

Поединок был остановлен в конце второго раунда. После ударов Харрисон лицо Кинг залило кровью.

30-летняя Харрисон — олимпийская чемпионка по дзюдо 2012 и 2016 годов в весовой категории до 78 кг. В 2018 году она дебютировала в ММА, а в 2019-м стала победительной сезона PFL в женском легком весе. Харрисон в бою с Кинг дебютировала в полулегком весе. Ее статистика в ММА — 8 побед, 0 поражений.