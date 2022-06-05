Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 207

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC on ESPN 35.

Денежный приз за «Выступление вечера» получили Оди Осборн (9-4) и Карин Сильва (16-3), которые оформили досрочную победу. Осборн победил Зарруха Адашева (4-4) нокаутом в первом раунде, а Сильва оформила технический нокаут в первом раунде в поединке с Полианой Ботельо (8-5).

Также бонус за «Бой вечера» получили Лукас Алмейда (10-1) и Майкл Тризано (10-3). Бой прошел все три раунда, по итогам которых победу одержал Алмейда техническим нокаутом в заключительном раунде.

Турнир UFC Fight Night 207 состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.