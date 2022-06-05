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Сегодня, 11:04

Цзю — о победе Волкова: «Это перевозрождение. Рад, что он смог переступить самого себя»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Александра Волкова над Жаирзиньо Розенструйком.

«Насколько эта победа важна, учитывая предыдущие поражения? Для любого спортсмена, можно сказать, это перевозрождение и уверенность в самом себе. Поэтому я очень рад за него, что он смог в очередной раз переступить самого себя. Надеюсь, у него сейчас все получится. Поздравляю!» — сказал Цзю «СЭ».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Александр Волков (единоборства)
UFC
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