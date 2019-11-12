Названа дата следующего боя Штыркова

Российский боец Иван Штырков (16-0-1) проведет свой следующий бой 14 декабря на турнире RCC7. Его соперником станет швейцарец Ясубей Эномото (19-11).

Для Ивана предстоящий бой станет первым за год в Екатеринбурге. В середине лета он подписал контракт с японским промоушеном Rizin и успешно дебютировал, одержав победу техническим нокаутом над южнокорейцем Хун Кимом. Второй бой Штыркова в Rizin планировался на октябрь, соперник был уже известен. Однако, из-за проведения там Гран-при в легком весе поединок против Джейка Хьюна был отложен на один из следующих турниров.

Ясубей Эномото тоже успел подраться в RCC — в прошлом месяце он решением судей выиграл у одноклубника «Уральского Халка» Михаила Рагозина. Бой был главным событием неномерного турнира. Эномото с 2011 года регулярно выступает в России, провел 20 поединков.

Седьмой турнир RCC станет заключительным для промоушена в этом году и пройдет на арене КРК «Уралец» вместимостью 5000 человек. (Михаил Потапов)