Назван первый соперник Штыркова в UFC

Российский боец Иван Штырков проведет свой первый бой в UFC 20 апреля в Санкт-Петербурге. Изначально дебют уральского спортсмена в организации планировался на июнь.

Его соперником станет американец Дэвин Кларк (9 побед и 3 поражения), который выступает в UFC с 2016 года. В поединке Штырков, на счету которого 15 побед и одна ничья, заменит травмированного Абдул-Керима Эдилова.

– Переговоры об этом поединке шли с субботы. Сегодня контракт на бой был подписан, – рассказал менеджер клуба "Архангел Михаил" Антон Глазырин. – Иван изначально был готов принять любое предложение UFC на коротком уведомлении. Он уже два месяца находится в тренировочном процессе, сейчас он на сборах в Таиланде вместе с Алексеем Кунченко. Есть еще месяц на подготовку, поэтому к бою он будет полностью готов.

Предыдущий бой 30-летний Штырков провел с экс-бойцом UFC Тиаго Сильвой на турнире RCC5, в котором одержал победу болевым приемом на руку.