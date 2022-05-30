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Сегодня, 20:00

Назван новый состав угловых Волкова на бой с Розенструйком

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Волков.

Тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал, кто будет в углу подопечного после того, как тренерскому штабу было отказано в американской визе.

«Александр сейчас в Америке. Он чувствует себя прекрасно, все хорошо, — сказал Кияшко «СЭ», — Тренерский штаб, к сожалению, не смог полететь туда из-за того, что у нас нет виз. В принципе, когда Александр принимал этот бой, он понимал, что, возможно, ему придется лететь одному».

«Угловыми Александр будут Кенни Джонсон из зала Black House и Тики Госн, который является тренером Чейка Конго и многих ребят из UFC. Тики — близкий друг Даны Уайта. В прошлом он сам выступал в UFC. Именно Тики помогал Александру в ударной технике, когда у меня не получилось из-за визы полететь на первые два боя Александра в Bellator».

Бой Волкова и Розенструйка пройдет на турнире UFC Fight Night 207, который состоится в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.

Александр Волков (единоборства)
Жаирзиньо Розенструйк
UFC
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