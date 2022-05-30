Тренер Волкова рассказал, как боец готовился к поединку с Розенструйком в Кисловодске

Тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал о подготовке подопечного к бою против Жаирзиньо Розенструйка на олимпийской базе в Кисловодске.

«После боя [против Тома Аспиналла] в Лондоне мы планировали сделать небольшой сбор, поехать туда с семьями, подышать там горным воздухом, покачаться для того, чтобы не делать большой перерыв перед следующим лагерем и просто провести хорошо время. Но так получилось, что перед самым отъездом в Кисловодск поступило предложение от UFC. UFC сильно попросили, чтобы Александр принял этот вызов — и Александр согласился. В итоге эти сборы, которые должны были пройти в легком режиме, превратились в полноценные сборы», — сказал Кияшко «СЭ».

«Мы выехали в Кисловодск и три недели провели там. Потом вернулись, неделю провели в Москве. Неделю назад Александр уже улетел в Лос-Анджелес. Завтра, во вторник, он уже выдвигается из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас».

«Кто тренировал Александра в Кисловодске? Был Максим Дедик, с которым уже давно дружим, работаем, и, по-моему, даже к двум боям он уже помогал подготовиться. В этот раз мы так же пригласили Максима [Дедика]. Из тренеров был Владимир Турченко, Василий Волков, Тарас Кияшко».

«С кем спарринговал Александр? С Али Абдулбари — иранский боец ONE FC, Ислам Каримов (боец поп-ММА, боксер — Прим. «СЭ»), Макс Гришин (боец UFC — Прим. «СЭ»). Также приезжал на два или три спарринга Никита Крылов (боец UFC — Прим. «СЭ»). Вот и все».

«В чем прибавил Александр? В скорости, легкости. Также я думаю, что прибавил в настрое, желании. Уверен, что увидим нового Александра».

Волков и Розенструйк возглавят турнир UFC Fight Night 207, который пройдет в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.

В активе Волкова 34 победы и 10 поражений, у Розенструйка — 12 побед и 3 поражения.