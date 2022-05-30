Тренер Волкова: «В подготовке к бою с Розенструйком Александр вышел из зоны комфорта»

Тренер россиянина Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал, как тяжеловес смог выйти из зоны комфорта в подготовке к бою с суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

«Можно по-разному рассуждать, но, естественно, что периодически что-то нужно менять. Я думаю, что в этой подготовке [в Кисловодске] Александр более чем вышел из зоны комфорта, — сказал Кияшко «СЭ». — Мало того, что он на коротком уведомлении, мало того, что в короткий срок он полетел один, он все один. Я думаю, что он более чем вне зоны комфорта».

«Если Александр хочет драться, и он настроен, то он прекрасно проводит поединки и показывает прекрасный результат. Если человек уверен в себе и готов, то почему бы и не принять бой на коротком уведомлении?»

«Попытаться побороться — наш план Б. План А — любимая стойка. Понятно, что с Розенструйком можно бороться. Но тот же Блейдс и Ган переводили его и не смогли добить. Это говорит о том, что Жаирзиньо хорошо себя чувствует в партере. Он очень хорошо защищается от борьбы и вяжет. Но к каждому сопернику нужно искать ключи, и, возможно, что и в партере закончится этот поединок».

Волков подерется с Розенструйком на турнире UFC Fight Night 207, который состоится в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.

Основная часть подготовки Волкова к бою против суринамца прошла в Кисловодске. Поединок россиянин принял на коротком уведомлении.

На счету Волкова 34 победы и 10 поражений, у Розенструйка — 12 побед и 3 поражения.