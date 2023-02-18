Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 00:13

Родригес техническим нокаутом на 15-й секунде победил Наврузова

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
17 февраля. Фернандо Родригес против Гаджи Наврузова.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Бразильский боец Фернандо Родригес одержал победу на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На 15-й секунде боя техническим нокаутом он победил россиянина Гаджи Наврузова.

Российский боец пропустил лоу-кик и неудачно упал на руку, после чего судья был вынужден остановить бой, чтобы на ринг вышли врачи и оказали медицинскую помощь. Сразу после поединка Родригес предложил Наврузову провести третий поединок, но уже по правилам ММА.

Ранее бойцы уже встречались по правилам ММА. Тогда судьи отдали победу бразильцу.

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Бокс
ММА
0
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев — о бойкоте Польшей ЧМ по боксу: «Не велика потеря»
Новости
RSS RSS
Все новости